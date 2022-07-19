В России создали федеральный реестр долгостроев

В России создали федеральный реестр долгостроев. Постановление о правилах его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В реестр внесут информацию о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки строительства, наличии необходимой градостроительной документации. Также там будет финансовая информация и сведения о проведенных обследованиях. Это даст представление о технических возможностях продолжения строительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решение о включении того или иного объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия, в нее войдут представители Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. Отвечать за ведение реестра будет Минстрой, сообщается на сайте правительства России.



В апреле Фонд поддержки дольщиков (ФПД) Татарстана объявил о продаже 2 082 объектов недвижимости в его собственности, включая 641 квартиру в казанских долгостроях. Примерная рыночная стоимость объектов превышала 6,9 млрд рублей. Также в том месяце казанский ЖК «Жардин» исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану. Оставшиеся в списке долгострои планируют ввести в эксплуатацию в этом году. В правах восстановят порядка 460 обманутых дольщиков.



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Татьяна Леухина