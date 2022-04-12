В Казани выставили на продажу более 600 квартир в бывших долгостроях

Фонд поддержки дольщиков (ФПД) Татарстана объявил о продаже 2 082 объектов недвижимости в его собственности, включая 641 квартиру в казанских долгостроях, такая информация есть на сайте госзакупок.



Объявленная максимальная стоимость контракта — 126,5 млн рублей. Средства выделяются на право заключения договора на оказание услуг по реализации объектов недвижимости, принадлежащих Фонду Татарстана по защите прав граждан — участников долевого строительства на праве собственности.

Продаваться будет порядка 44 тыс. кв. м в семи домах, достраиваемых за счет бюджетных средств России и Татарстана:



ЖК «МЧС» (жилые дома №2, 3, 4);

жилой дом на Достоевского, 57;

ЖК «Молодежный» (поз. 5);

ЖК «Золотая середина» (стр. №3 и 5).

Примерная рыночная стоимость объектов превышает 6,9 млрд рублей. Кроме жилплощади, в продаже будут парковки, кладовки. Подать заявку можно до 8 апреля, исполнителя определят 25 апреля.



Фото: realnoevremya.ru

В конце марта сообщалось, что в Казани выплатят компенсацию дольщикам ЖК «Поколение». Общий объем компенсаций пострадавшим дольщикам составит 427,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко