В Казани прокуратура организовала проверку после сообщений об избиении ребенка в детском саду

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после сообщений об избиении девочки в детском саду на Хади Такташа. Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере качества оказания образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам поверки также будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщение об инциденте поступило в УМВД по Казани. В заявлении говорилось о том, что воспитатель ударил девочку.

В прошлом году в Зеленодольске после служебной проверки уволили воспитателя детского сада «Радуга», которая замахивалась на детей палкой.



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Татьяна Леухина