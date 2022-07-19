В Казани прокуратура организовала проверку после сообщений об избиении ребенка в детском саду
Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после сообщений об избиении девочки в детском саду на Хади Такташа. Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере качества оказания образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам поверки также будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.
Сообщение об инциденте поступило в УМВД по Казани. В заявлении говорилось о том, что воспитатель ударил девочку.
В прошлом году в Зеленодольске после служебной проверки уволили воспитателя детского сада «Радуга», которая замахивалась на детей палкой.
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