Российским туристам до конца года вернут деньги за не реализованные из-за санкций заграничные поездки

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российским туристам, купившим путевки за границу, но не сумевшим отправиться в путешествие из-за санкций, вернут деньги или предложат заменить поездкой внутри страны до конца этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Все организованные туристы были возвращены. Те туристы, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться, большинство из них были замещены российским турпродуктом. И мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями. До конца года эту работу закончим, — сказал он.



Фото: government.ru

29 мая Чернышенко рассказал, что прогноз на 2022 год по турпотоку в России сохраняется, несмотря на продление закрытия части аэропортов.



Отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в правительстве сохранить планку турпотока в 31 млн человек с учетом закрытия ряда аэропортов, Чернышенко заявил, что турпоток, возможно, будет даже больше.

Чернышенко рассчитывает, что аэропорты будут открываться:

— Мы все ждем, когда это позволит обстановка. Тем не менее мы делаем компенсирующие мероприятия, прежде всего с железнодорожными перевозками и автомобильными, — сказал он.



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Максим Кокунин