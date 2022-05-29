Турпоток в России сохранится, несмотря на закрытия аэропортов

Прогноз на 2022 год по турпотоку в России сохраняется, несмотря на продление закрытия части аэропортов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в правительстве сохранить планку турпотока в 31 млн человек с учетом закрытия ряда аэропортов, Чернышенко заявил, что турпоток, возможно, будет даже больше.

Чернышенко рассчитывает, что аэропорты будут открываться:

— Мы все ждем, когда это позволит обстановка. Тем не менее мы делаем компенсирующие мероприятия, прежде всего с железнодорожными перевозками и автомобильными, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 03.45 мск 6 июня. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Маргарита Головатенко