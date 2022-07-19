Татарстан уступил в производстве яиц Мордовии и Пермскому краю

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые пять месяцев 2022 года в сельскохозяйственных организациях произведено 491,1 млн куриных яиц. Республику по этому показателю обогнали лишь два региона Приволжского федерального округа — Мордовия и Пермский край.

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях Татарстана в январе — мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 3,3%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: Татарстанстат

В целом по производству яиц за первые пять месяцев 2022 года Татарстан занял восьмое место в России и третье в ПФО. В Мордовии и Пермском крае, обогнавших республику, за это время произвели 634,2 и 557,1 миллиона куриных яиц соответственно.

Наименьшее количество яиц среди регионов Приволжского федерального округа в январе — мае 2022-го произвели в сельскохозяйственных организациях Чувашии (106 млн), Пензенской области (63,9 млн) и Ульяновской области (51,3 млн).

В конце июня Татарстанстат сообщал, что за первые пять месяцев 2022 года в республике произвели 624,5 миллиона яиц. Это на 1,7% больше, чем за январь — май прошлого года, когда показатель составил 614,1 миллиона.



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Татьяна Демина