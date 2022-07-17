Психолог объяснил, как войти в рабочий режим после отпуска

Не нужно стремиться «вообще без всякой депрессии» сменить отпуск на работу. Об этом заявил клинический психолог Михаил Хорс.



Если после возвращения ощущается отвращение к работе, значит, отпуск был неэффективным.

— Когда человек хорошо отдохнул, обычно работа сильных переживаний не приносит, — отметил Хорс.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он уточнил, что придя на работу нужно «разрешить себе адаптационный период».

— Человек на то и человек, чтобы когда-то быть более воодушевлённым, когда-то менее, а когда-то даже раздражённым тем, что приходится работать, а не отдыхать. Если человек запрещает себе эту «человечность», то у него мало того что появляется раздражение от перехода отпуска к работе, так ещё он начинает быть недовольным собой за то, что есть раздражение от работы, — приводит RT его слова.

Исследование сервиса «Яндекс.Путешествия» и аналитического агентства А2:Research в конце мая показало, что больше половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче. Наибольшей популярностью среди казанцев в этом году пользуются Анапа (26%), Сочи (22%) и Геленджик (21%). Еще 15% планируют отдых на Алтае, 2% казанцев намерены поехать в Крым и Ярославль.

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Татьяна Леухина