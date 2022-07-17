Названа дата первого домашнего матча «Ак Барса»
Первая домашняя игра «Ак Барса» пройдет 8 сентября. КХЛ представила график первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне 2022/23.
Казанский клуб сыграет с «Адмиралом». 3 сентября «Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо».
На этой неделе стало известно, что обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».
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