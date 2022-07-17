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Названа дата первого домашнего матча «Ак Барса»

18:33, 17.07.2022
Названа дата первого домашнего матча «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Первая домашняя игра «Ак Барса» пройдет 8 сентября. КХЛ представила график первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне 2022/23.

Казанский клуб сыграет с «Адмиралом». 3 сентября «Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо».

На этой неделе стало известно, что обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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