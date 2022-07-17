Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом продлил соглашение с «Сеулом»

Полузащитник Хван Ин Бом подписал новый контракт с южнокорейским «Сеулом». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Еще в апреле спортсмен подписал краткосрочное соглашение с «Сеулом» и провел за команду девять матчей.

В эту пятницу стало известно, что корейский полузащитник продлил приостановку действия контракта с казанским «Рубином» до окончания сезона 2022/23.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина