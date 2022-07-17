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Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом продлил соглашение с «Сеулом»

08:59, 17.07.2022
Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом продлил соглашение с «Сеулом»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Хван Ин Бом подписал новый контракт с южнокорейским «Сеулом». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Еще в апреле спортсмен подписал краткосрочное соглашение с «Сеулом» и провел за команду девять матчей.

В эту пятницу стало известно, что корейский полузащитник продлил приостановку действия контракта с казанским «Рубином» до окончания сезона 2022/23.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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