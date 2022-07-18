В казанском поселке Залесный почти сутки не будет воды

В поселке Залесный во вторник, 19 июля, почти на сутки отключат воду. Это связано с подключением водопровода административного здания по ул. Аксакова к сетям «Водоканала».

Воды не будет с 9 часов 19 июля до 6 часов 20 июля.

Отключение затронет дома по улицам: 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош, Аксакова, пер. Аксакова, Актанышская, пер. Актанышский, Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавская, пер. Варшавский, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Залесная, пер. Залесный, Зимняя, Интернатная, Кавказская, Калиновского, Карпатская, пер. Красноармейский, Ландышевая, пер. Ландышевый, пер. Лесной, Лесопарковая, пер. Лесопарковый, Молдавская, Новоселова, Ново-Осиновская, пер. Ново-Осиновский, Окская, Осиновская, пер. Осиновский, Паровозников, Песенная, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Сафина, Селянская, Славянская, пер. Совхозный, Таганрогская, Ташлы, Тетюшская, Узорная, пер. Узорный, Хибинская, Шавкатул, а также по адресам: Прудная, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а.

Фото: realnoevremya.ru

Также воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, 102, 103, 164, 164а, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в городе изменили сроки начала отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Все работы планируется провести до 4 августа.

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Татьяна Леухина