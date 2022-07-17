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Татарстанских аграриев призвали нарастить темпы подготовки почвы к севу

10:45, 17.07.2022
Татарстанских аграриев призвали нарастить темпы подготовки почвы к севу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанским аграриям нужно нарастить темпы подготовки почвы к севу. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов в ходе совещания в Доме правительства Татарстана.

Он напомнил, что до начала сева озимых остался практически месяц. На сегодняшний день при необходимых 491 тыс. гектарах подготовлено 238 тысяч, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гарипов также сообщил, что в республике на сегодняшний день для кормов заготовлено 387 тысяч тонн сена и 1 млн 762 тысячи тонн сенажа. В среднем по региону на одну условную голову приходится 14 центнеров кормов, что составляет 35% от плана. Более 50% от потребности заготовлено в Кайбицком, Бугульминском и Чистопольском районах.

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Татьяна Леухина
ПромышленностьАгропром Татарстан

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