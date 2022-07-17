Руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов
Руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов. Об этом сообщается на сайте администрации района.
Он был назначен исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана в конце июня. После этого Зарипов сложил полномочия депутата Городского совета Набережных Челнов IV созыва.
Ленар Зарипов родился 1 мая 1967 года в селе Кузякино Актанышского района ТАССР. Окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и КФУ по специальности «Мастер делового администрирования». Зарипов возглавлял ОАО «Сетевая компания — «Дирекция строящихся объектов».
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