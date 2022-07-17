Новости общества

10:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов

08:45, 17.07.2022
Руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов
Фото: tatarstan.ru

Руководителем исполнительного комитета Актанышского района стал Ленар Зарипов. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Он был назначен исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана в конце июня. После этого Зарипов сложил полномочия депутата Городского совета Набережных Челнов IV созыва.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Ленар Зарипов родился 1 мая 1967 года в селе Кузякино Актанышского района ТАССР. Окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и КФУ по специальности «Мастер делового администрирования». Зарипов возглавлял ОАО «Сетевая компания — «Дирекция строящихся объектов».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также