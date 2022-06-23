И.о. главы Актанышского района Татарстана Ленар Зарипов сложил полномочия депутата Горсовета Челнов

Фото: скриншот трансляции Горсовета Челнов

Ленар Зарипов, назначенный исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана, сложил полномочия депутата Городского совета Набережных Челнов IV созыва. Об этом стало известно на сессии представительного органа автограда.

— По нему как раз [фраза]: где родился, там и пригодился, — сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, обратив внимание, что Ленар Зарипов родился, вырос и «состоялся» в Актанышском районе Татарстана.

О том, что Ленар Зарипов назначен исполняющим обязанности главы Актанышского района Татарстана, стало известно 22 июня. Экс-глава муниципалитета Энгель Фаттахов в июне подал в отставку после инцидента с осквернением могилы.



Фото: gossov.tatarstan.ru

Ленар Зарипов родился 1 мая 1967 года в селе Кузякино Актанышского района ТАССР. Окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и КФУ по специальности «Мастер делового администрирования». Зарипов возглавлял ОАО «Сетевая компания — «Дирекция строящихся объектов».



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Татьяна Демина