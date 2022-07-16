С начала года в Татарстане за нарушения в сфере охраны труда выписали штрафы на 565 тысяч рублей

Фото: Роман Хасаев

С начала года в Татарстане инспекция Госстройнадзора провела 797 проверок в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма. В результате вынесено 40 постановлений на общую сумму 565 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Еще 968 проверок организовали саморегулируемые организации. Вместе с этим Главное инвестиционно-строительное управление региона выходило на объекты с целью контроля законодательства по охране труда 461 раз, выявив 641 нарушение.

Фото: realnoevremya.ru

4 июня сообщалось, что инспекция Госстройнадзора провела 580 проверок, в результате которых вынесено 20 постановлений на общую сумму 465 тысяч рублей. Также 743 инспекции организовали саморегулируемые организации, 400 проверок выполнил Главинвестстрой.

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Максим Кокунин