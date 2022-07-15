УНИКС подписал контракт с Джаленом Рейнольдсом
Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 29-летним американским центровым Джаленом Рейнольдсом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Контракт подписан по схеме «1+1». В прошлом сезоне игрок выступал в Евролиге за тель-авивский «Маккаби».
В сезоне 2018/19 Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ.
Вчера казанский клуб сообщил об уходе итальянского разыгрывающего Марко Списсу. Он продолжит карьеру в другом клубе.
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