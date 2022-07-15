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УНИКС подписал контракт с Джаленом Рейнольдсом

19:59, 15.07.2022
УНИКС подписал контракт с Джаленом Рейнольдсом
Фото: unics.ru

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 29-летним американским центровым Джаленом Рейнольдсом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Контракт подписан по схеме «1+1». В прошлом сезоне игрок выступал в Евролиге за тель-авивский «Маккаби».

В сезоне 2018/19 Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

Вчера казанский клуб сообщил об уходе итальянского разыгрывающего Марко Списсу. Он продолжит карьеру в другом клубе.

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Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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