В Татарстане продолжается строительство 61 объекта здравоохранения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжается строительство 61 объекта здравоохранения. Большая часть из них относится к первичному звену. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, среди них 52 ФАПа — здесь выполнение строительно-монтажных работ составляет 56%. Замминистра отметил, что на этой неделе завершены объекты в Бугульминском и Нурлатском районах.

Кроме того, на 30% выполнены работы по двум поликлиникам, трем ЦРБ, двум офисам врача общей практики. Еще два здания стационарных медицинских учреждений строятся по республиканской программе «Строительство и капремонт стационаров». Работы по ним закрыты на 86%, добавил Фролов.

Фото: prav.tatarstan.ru

5 июля стало известно, что в Казани продолжается работа над проектом строительства новой современной детской больницы, которая расположится на улице Гаврилова, для этих целей определен земельный участок размером более 6 га, сообщили в Управлении здравоохранения по городу.

Клиника будет работать непрерывно — 24 часа семь дней в неделю. Помощь будет оказываться в одном месте различными специалистами. Планируются отделения восстановительного лечения и детской реабилитации, с возможностью проведения лечебных процедур на воздухе с пользой для здоровья.

Участок будет иметь удобные объездные пути. Остановка общественного транспорта будет расположена рядом. Также планируется организовать двухуровневую гостевую стоянку для автомобилей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин