ТАСС опроверг информацию о блокировке сайтов российских СМИ в Туркменистане

Сайты российских СМИ, в том числе «РИА Новости», РБК и «Лента.ру», открываются в Туркмении без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС.

Ранее ряд СМИ заявляли, что в Туркменистане были заблокированы все российские новостные сайты. Кроме того, сообщалось, что с большими перебоями работают VPN-сервисы. Заблокированы также функции App Store и Microsoft Store, сервисы иностранных банков и платежных систем.

Фото: pixnio.com

17 апреля Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. Тогда оказались заблокированы аккаунты ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.

Кроме того, в начале апреля РКН потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ». До этого ведомство заявляло, что не будет блокировать YouTube, если хостинг начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов.



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Максим Кокунин