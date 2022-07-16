Экипаж Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл итоговый зачет грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь». Об этом говорится в официальном telegram-канале команды.
Финальный участок Липецк — Москва длиной 117,6 километра был преодолен за 1 час 36 минут 29 секунд.
Напомним, 14 июля экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь». Второе место занял Андрей Каргинов, тройку замкнул его партнер по команде Сергей Куприянов. Этап проходил по маршруту Элиста — Волгоград. Протяженность спецучастка составила 443,56 км. Команда преодолела дистанцию за 3 часа 56 минут 44 секунды.
Кроме того, 12 июля экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем шестого этапа «Шелкового пути» в зачете грузовиков. Этап проходил по маршруту Грозный — Элиста, его длина составляет 484,99 километра. Сотников финишировал со временем 5 часов 13 минут и 37 секунд. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева, тройку замкнул еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова.
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