Экипаж Дмитрия Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» победил на шестом этапе «Шелкового пути»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем шестого этапа «Шелкового пути» в зачете грузовиков, сообщает «РИА Новости».



Этап проходил по маршруту Грозный — Элиста, его длина составляет 484,99 километра.

Сотников финишировал со временем 5 часов 13 минут и 37 секунд. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева, тройку замкнул еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова.



Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова также был победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь».



Фото: dakar.com

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля. Общая протяженность маршрута составит 4,4 тысячи километров. Всего в соревновании принимают участие 80 экипажей.

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Маргарита Головатенко