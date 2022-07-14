Экипаж Дмитрия Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
Экипаж Дмитрия Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь», сообщает RT.
Второе место занял Андрей Каргинов, тройку замкнул его партнер по команде Сергей Куприянов.
Этап проходил по маршруту Элиста — Волгоград. Протяженность спецучастка составила 443,56 км. Экипаж Сотникова преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут 44 секунды.
Ралли продлится до 16 июля. Участники финишируют в Москве. Общая протяженность маршрута составит 4,4 тысячи километров. Всего в соревновании принимают участие 80 экипажей.
До этого экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем шестого этапа «Шелкового пути» в зачете грузовиков.
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