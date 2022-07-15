Из опасных районов Украины и Донбасса за сутки эвакуировали более 26 тысяч человек

Более 26 тысяч человек, в том числе 4 тысяч детей, за сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации эвакуировали 2 584 323 человека, из которых 407 405 — дети.

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки обезвредили 1 208 взрывоопасных предметов на территории ДНР и ЛНР. Сегодня прошли пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, населению передали 353,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, передает пресс-служба Минобороны России.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина