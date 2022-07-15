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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

17:59, 15.07.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида выявил ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10. Концентрация загрязняющего вещества достигла 0,086 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 14 июля по 7 часов 15 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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