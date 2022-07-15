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«Лизинг-трейд» выплатил 4,4 млн рублей дивидендов по акциям

16:40, 15.07.2022
«Лизинг-трейд» выплатил 4,4 млн рублей дивидендов по акциям
Фото: предоставлено ООО «Лизинг-трейд»

АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,4 млн рублей в виде дивидендов по акциям. Об этом сообщается на портале раскрытия информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 440 000 рублей 00 копеек, — говорится в сообщении.

Размер выплаченных доходов на одну ценную бумагу по биржевым облигациям составил 8 рублей 88 копеек.

В конце июня АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,52 млн рублей купонного дохода по облигационному займу, размещенному в мае 2021 года.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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