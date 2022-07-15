«Лизинг-трейд» выплатил 4,4 млн рублей дивидендов по акциям
АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,4 млн рублей в виде дивидендов по акциям. Об этом сообщается на портале раскрытия информации.
— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 440 000 рублей 00 копеек, — говорится в сообщении.
Размер выплаченных доходов на одну ценную бумагу по биржевым облигациям составил 8 рублей 88 копеек.
В конце июня АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,52 млн рублей купонного дохода по облигационному займу, размещенному в мае 2021 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым