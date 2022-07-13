Прокуратура: аферист из Кукмора заработал миллион на «взятках под ГАИ»

12 татарстанцев признаны потерпевшими по делу 26-летнего жителя Кукморского района с судимостью. Его обвиняют в мошенничестве под видом оказания коррупционных услуг, ущерб оценен в 1 млн рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



По версии следствия, в 2021—2022 годах обвиняемый предлагал доверчивым гражданам помощь в получении водительского удостоверения за денежное вознаграждение. Люди отдавали деньги в надежде на помощь со стороны сотрудников экзаменационного подразделения ГАИ, а «посредник взяток» после получения оговоренных сумм переставал отвечать на звонки.

Дело рассмотрит Балтасинский райсуд. Там проживают большинство потерпевших.