Новости происшествий

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура: аферист из Кукмора заработал миллион на «взятках под ГАИ»

18:33, 13.07.2022 1
Прокуратура: аферист из Кукмора заработал миллион на «взятках под ГАИ»
Фото: realnoevremya.ru

12 татарстанцев признаны потерпевшими по делу 26-летнего жителя Кукморского района с судимостью. Его обвиняют в мошенничестве под видом оказания коррупционных услуг, ущерб оценен в 1 млн рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, в 2021—2022 годах обвиняемый предлагал доверчивым гражданам помощь в получении водительского удостоверения за денежное вознаграждение. Люди отдавали деньги в надежде на помощь со стороны сотрудников экзаменационного подразделения ГАИ, а «посредник взяток» после получения оговоренных сумм переставал отвечать на звонки.

Дело рассмотрит Балтасинский райсуд. Там проживают большинство потерпевших.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:00
    Такой молодой и такой смышленный
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также