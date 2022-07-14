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Минобороны: в Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР

22:23, 14.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: в Краматорске неонацисты из школы обстреливают позиции России и ДНР

В Краматорске неонацисты по ночам обстреливают позиции военнослужащих РФ и ДНР, провоцируя их на ответный огонь. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При этом в подвале здания под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита.

Фото: кадр видео Минобороны России

В Былбасовке Краматорского района ДНР на территории частных домов дислоцируются подразделения украинских националистов. Они разместили самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, передает пресс-служба Минобороны России.

Вчера военное ведомство заявило, что в Одесской области боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи, больных, а также рожениц с младенцами выгнали.

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Татьяна Леухина
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