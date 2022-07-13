Минобороны: боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

Фото: кадр видео Минобороны России

В Одесской области боевики заняли здания больниц и станций скорой помощи, больных, а также рожениц с младенцами выгнали. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию, заявил он.

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские военные и боевики нацбатов размещают вооружения в медучреждениях подконтрольных им городах ДНР.

— В Дружковке Донецкой Народной Республики — в здании поликлиники №1 (улица Котляревского) — военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено, — передает пресс-служба Минобороны России.

Вчера Мизинцев сообщал, что украинские националисты засели в зданиях детского сада и школ в Харькове и Одессе, а также в Константиновке (ДНР). Они разместили там артиллерию и бронетехнику.



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Татьяна Леухина