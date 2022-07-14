Минфин США разрешил проведение операций с Россией, связанных с удобрениями и продовольствием

Министерство финансов США разрешило проводить транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Так, разрешены транзакций в сфере производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, профилактики, диагностики или лечение COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Послабления коснулись продовольственных товаров для людей и животных, минеральных и органических удобрений, семян для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и медицинского оборудования.

Также США временно разрешили проведение операций с бывшим подразделением «Газпрома» — компанией Gazprom Germania, и сняли санкции с дочерней компании «Альфа-банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank).

В конце июня Минфин США сообщил, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.



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Татьяна Леухина