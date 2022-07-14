Казань оказалась в списке городов, жители которых добираются до работы дольше всех

Казань оказалась на десятом месте в рейтинге городов, жители которых добираются до работы дольше всех. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и геосервиса 2ГИС (есть в распоряжении «Реального времени»).

В среднем казанцы добираются до работы на общественном транспорте 32 минуты 35 секунд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидаемо рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург. В столице добираются до работы более 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле. В Петербурге дорога до места работы займет 41 минуту 28 секунд на общественном транспорте и 28 минут 42 секунды на автомобиле. В тройку лидеров по продолжительности пути на работу на общественном транспорте попал Челябинск — более 40 минут.



Как показали результаты опроса, большинство россиян по пути на работу слушают музыку — так ответили 40% респондентов. 23% опрошенных рассказали, что по дороге в офис «сидят в социальных сетях и мессенджерах». В тройку самых популярных занятий вошло чтение книг (18%). Еще не доехав до работы, уже начинают ею заниматься 7% человек.

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Татьяна Леухина