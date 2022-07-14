В Татарстане сократилось количество проверок бизнеса в 8,3 раза

В Татарстане количество проверок, проведенных республиканскими органами контроля в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, уменьшилось в 8,3 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Правительство России ввело мораторий 10 марта, он продлится до конца текущего года для всех предприятий, три года — для предприятий IT-сферы.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане за весь период действия моратория не выявили фактов его нарушения. Предприниматели в случае нарушения могут подать жалобу.

В конце июня заместитель премьер-министра республики — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане с начала 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6 353, до 166 765.

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Татьяна Леухина