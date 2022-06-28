С начала года в Татарстане количество предпринимателей выросло на 6,3 тысячи

В Татарстане с начала 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6 353, до 166 765. Темп роста к началу года составляет 104%, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр экономики Мидхат Шагиахметов.



По его словам, количество занятых в малом и среднем бизнесе, если не учитывать самозанятых, осталось на уровне начала текущего года — 610 317 человек.

Сохранение занятости в малом и среднем бизнесе обеспечивают три фактора:



— <...> первый — это дальнейшее развитие промышленных парков республики; второй — это максимальное использование федеральных и республиканских антикризисных мер финансовой и нефинансовой поддержки; третьим фактором является расширение рынка сбыта производимой продукции, — сказал глава Минэкономики Татарстана.

Фото: Максим Платонов

По финансовым программам за эту неделю подали 39 заявок на 112 миллионов рублей, а одобрили — 26 заявок на 89,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В Казани количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и самозанятых увеличилось до 148,5 тыс. — это на 28,1 тысячи, или на 23%, больше, чем было в июне 2021 года. Наибольший рост — на 24,9 тысячи, или 60%, зафиксирован среди самозанятых. Их число в столице Татарстана выросло до 67 тысяч.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко