В Татарстане в начале июля снизились цены на овощи, яйца и сахар

Фото: Максим Платонов

В начале июля в Татарстане зафиксировали снижение цен на некоторые овощи — картофель, свежие помидоры и огурцы, столовую свеклу и капусту. Также подешевели куриные яйца, сахар-песок и другие продукты питания.

По данным Татарстанстата, в начале этого месяца в республике заметнее всего упали цены на свежую белокочанную капусту — на 16,06%. Если на 1 июля она стоила 37,56 рубля за один килограмм, то на 8 июля средняя цена составила 31,48 руб./кг.

Динамика снижения цен на другие продукты питания в Татарстане с 1 по 8 июля выглядит следующим образом:



Картофель — на 9,58%, до 49,03 руб./кг;

Свежие помидоры — на 6,54%, до 97,36 руб./кг;

Столовая свекла — на 5,14%, до 54,22 руб./кг;

Бананы — на 2,98%, до 94,25 руб./кг;

Свежие огурцы — на 1,97%, до 80,35 руб./кг;

Куриные яйца — на 1,61%, до 63,02 рубля за 10 штук.

Сахар-песок — на 1,56%, до 70,75 руб./кг;

Гречка — на 1,32%, до 113,95 руб./кг;

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, — на 1,2%, до 400,75 руб./кг;

Фото: Максим Платонов

Меньше чем на 1% в Татарстане в начале июля снизились цены на вареную колбасу, подсолнечное масло, маргарин, питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, творог, сычужные твердые и мягкие сыры, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, а также на яблоки. Минимально за это время подешевела свинина, мясные консервы для детского питания, мороженая неразделанная рыба, сливочное масло.

Подорожали в начале июля в Татарстане рис, баранина, лук. Также выросли цены на морковь, баранину и фруктово-ягодные консервы для детского питания.



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Татьяна Демина