Официальная статистика: в Татарстане в начале июля подорожали рис, баранина и лук

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале этого месяца подорожали рис, баранина, лук и некоторые другие основные продукты питания. Рост средних цен зафиксирован с 1 по 8 июля.

По данным Татарстанстата, больше всего за указанную неделю в республике подорожал репчатый лук. Средняя цена на него выросла на 1,8%, до 46,54 рубля за один килограмм.

Динамика роста цен на другие продукты питания в республике с 1 по 8 июля выглядит следующим образом:

Баранина — на 1,67%, до 573,43 руб./кг;

Морковь — на 1,56%, до 58,42 руб./кг;

Шлифованный рис — на 1,38%, до 97,78 руб./кг;

Фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,28%, до 482,8 руб./кг.



Меньше чем на 1% в Татарстане в начале июля подорожали водка крепостью 40% и выше, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель, пшеничная мука, соль, черный байховый чай, печенье, полукопченая колбаса, сосиски и сардельки, говядина, а также овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания. Не изменились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце июня в Татарстане подорожали свежие огурцы, маргарин и вареная колбаса. Больше всего с 24 июня по 1 июля в республике выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,03%.



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Татьяна Демина