Официальная статистика: в Татарстане в конце июня подорожали огурцы, маргарин и консервы для детского питания

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подорожали свежие огурцы, маргарин, консервы для детского питания, вареная колбаса и некоторые другие продукты питания. Рост цен зафиксирован с 24 июня по 1 июля.

Больше всего за указанную неделю подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,03%. Если по состоянию на 24 июня средняя цена на них составляла 467,3 рубля за один килограмм, то к 1 июня она достигла 476,75 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Динамика роста цен на другие продукты питания в республике с 24 июня по 1 июля выглядит следующим образом:

свежие огурцы — на 1,96%, до 81,98 руб./кг;

маргарин — на 1,38%, до 234,47;

мясные консервы для детского питания — на 1,38%, до 957,19;

вареная колбаса — на 1,28%, до 397,74.

Меньше чем на 1% подорожали сухие молочные смеси для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшеничная мука, вермишель, печенье, водка крепостью 40% и выше, шлифованный рис, питьевое цельное стерилизованное и 2,5—3,2% жирности молоко, сливочное масло, сычужные твердые и мягкие сыры, а также творог и сметана, баранина и говядина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 17 по 24 июня в Татарстане зафиксировали рост средних цен на соль, мороженую рыбу и полукопченую колбасу. Также за этот период подорожали мука, говядина и баранина.

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Татьяна Демина