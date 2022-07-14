В Татарстане после жары установится неустойчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на смену жаре пришли дожди, грозы и сильный ветер. По прогнозу Гидрометцентра республики, в конце этой — начале следующей недели сохранится неустойчивая погода.

На 14 и 15 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в республике, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди и ливни, град. Синоптики предупреждают о сильном ветре — порывы могут достигать 17—22 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 25 м/с. Ночью прогнозируется от +14 до +19°С, днем — от +21 до +26°С.

Ночью в субботу, 16 июля, местами будут наблюдаться кратковременные дожди, температуры составят +14... +19°С. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +24... +29 градусов.

В воскресенье ночью, 17 июля, вероятность осадков небольшая, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана. Ночные температуры составят от +14 до +19°С, дневные — от +24 до +29°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 18—19 июля, снова установится неустойчивая погода — ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Ночью температуры составят +14... +19 градусов. Днем в понедельник потеплеет до +24... +29°С, а во вторник воздух прогреется до +21... +26°С.

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также дожди, локально сильные. Местами грозы, град. Максимальная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина