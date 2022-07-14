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Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, местами град и до +30 градусов

06:26, 14.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, местами град и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 14 июля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дожди, локально сильные. Местами грозы, град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +25 до +30 градусов. В Казани ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +27 до +30 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 18—23 м/с.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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