Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, местами град и до +30 градусов
В четверг, 14 июля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дожди, локально сильные. Местами грозы, град.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +25 до +30 градусов. В Казани ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +27 до +30 градусов.
Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 18—23 м/с.
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