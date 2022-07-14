В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, днем 14 июля и до вечера 15 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



С 15 часов 14 июля до 19 часов 15 июля на территории региона при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

Также прогнозируется сильный ветер порывами 17—22 м/с. Локально возможны шквалистые усиления до 25 м/с.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане синоптики прогнозировали днем в четверг, 14 июля, грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с. Максимальная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов.



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Маргарита Головатенко