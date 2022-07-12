Из горящего дома в Казани спасли одного человека

В Казани из нежилой части горящего дома по улице Чехова, 24 пожарные вывели одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На месте созданы три боевых участка. Работают 40 человек и 10 единиц техники.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, пожарные начали разбирать крышу. Возгорание произошло на втором этаже.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина