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Из горящего дома в Казани спасли одного человека

19:12, 12.07.2022
Из горящего дома в Казани спасли одного человека
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из нежилой части горящего дома по улице Чехова, 24 пожарные вывели одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На месте созданы три боевых участка. Работают 40 человек и 10 единиц техники.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, пожарные начали разбирать крышу. Возгорание произошло на втором этаже.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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