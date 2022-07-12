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В Вахитовском районе Казани загорелся старый деревянный дом

18:56, 12.07.2022
В Вахитовском районе Казани загорелся старый деревянный дом
Фото: realnoevremya.ru

В Вахитовском районе Казани загорелся двухэтажный бревенчатый дом старой постройки. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре по улице Чехова, 24 поступило в экстренные службы в 18.33. Дом частично расселен.

Фото: realnoevremya.ru

До прибытия пожарных подразделений сотрудники Росгвардии вывели из дома мужчину, он не пострадал. Силам гарнизона объявлен вызов №2 (запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах).

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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