В России подписан закон о наказании за публичные призывы против безопасности страны

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который дополняет Уголовный кодекс страны статьей о наказании за публичные призывы против безопасности государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



К уголовной ответственности смогут привлечь за публичные призывы к деятельности против безопасности России, за призывы к воспрепятствованию исполнению органами власти и должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности страны. Максимальное наказание в этом случае предусматривается до четырех лет лишения свободы.

Если лицо совершило те же действия с использованием своего служебного положения либо с использованием СМИ или интернета — предусмотрен срок лишения свободы до шести лет. В случае организации аналогичных действий организованной группой максимальный срок — семь лет.

Фото: realnoevremya.ru

УК России дополняется статьей «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Также Уголовный кодекс дополняется нормой «Нарушение требований по защите государственной тайны». Ею предусмотрена ответственность за выезд за границу гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне. Совершение этого преступления будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

Сегодня Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предполагает объединение ПФР и ФСС в единый Социальный фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.



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Маргарита Головатенко