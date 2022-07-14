В этом году в Татарстане со дна рек поднимут 13 затонувших судов

Фото: кадр трансляции

В 2022 году со дна рек Татарстана планируется поднять 13 затонувших судов. Об этом на тридцать третьем заседании Госсовета республики сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

— На 2022 год мы предварительно совместно с Минприроды России и Росречфлотом выбрали 13 [судов]. Это в рамках пилота, — уточнил он.

Он напомнил, что всего по решению суда в Татарстане со дна водных объектов необходимо поднять и утилизировать 75 судов.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В сентябре 2020 года сообщалось, что с 2023 года в Татарстане планируют поднять и утилизировать со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно. Всего в водохранилищах путем обследования дна нашли 90 утонувших судов.



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Татьяна Демина