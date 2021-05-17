В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 млн долларов

Фото: пресс-служба президента РТ

По итогам 2020 года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 млн долларов. Делегация РТ во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым провела переговоры с туркменской стороной в Ашхабаде.

Отмечается, что из Туркменистана в Татарстан поставляются преимущественно пластмассы и изделия из них, овощи и т.д. Средства наземного транспорта, каучук, оборудование и механические устройства являются основным экспортом из РТ. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

фото: пресс-служба президента РТ

Также в Туркменистане работает компания «КАМАЗ». Эта страна является в Средней и Центральной Азии самым крупным потребителем техники данной марки. Кроме того, активное сотрудничество развивается по линии ПАО «Татнефть». 25 января 2021 года в филиале ПАО «Татнефть» в Туркменистане произведен запуск производства по ремонту б/у насосно-компрессорных труб.

«Мы готовы присутствовать и работать дальше во всех сферах», — заключил Минниханов.

Вчера президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Алексей Нечаев