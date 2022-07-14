Минпромторг объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили

Минпромторг объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили — ведущие российские банки и лизинговые организации готовы обеспечить запуск программ во второй половине июля 2022 года, сообщает «Коммерсант».



В министерстве ожидают реализовать почти 80 тысяч автомобилей за счет льготных лизинга и автокредитования. Теперь скидка на аванс по кредиту выросла вдвое — от 20% от стоимости автомобиля, а максимальная цена приобретаемой машины— с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей). Остальные автомобили в программах теперь тоже только традиционно отечественные.

Льготные лизинг и автокредитование не работали с 2021 года — тогда на фоне активного спроса на автомобили бюджет программ исчерпали за несколько месяцев после старта. Сейчас на льготное автокредитование предусмотрено 10,2 млрд рублей, льготный лизинг — 4,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане по итогам января — мая 2022 года объем выданных кредитов на покупку автомобиля составил 9,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 43,7%.

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Маргарита Головатенко