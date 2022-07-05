Объемы автокредитования в Татарстане рухнули почти на 45%

В Татарстане по итогам января — мая 2022 года объем выданных кредитов на покупку автомобиля составил 9,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 43,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял пятую строчку в рейтинге 30 регионов-лидеров России по объемам выданных за первые пять месяцев года автокредитов. Лидером стала Москва, жители которой оформили кредиты на покупку машины на общую сумму в 32,5 миллиарда рублей.

На втором месте Московская область (20,9 миллиарда), на третьем — Санкт-Петербург (17,9 миллиарда), на четвертом — Краснодарский край (12 миллиардов). В топ-10 также попали Башкирия, Ростовская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

Фото: Роман Хасаев

Наибольшая динамика снижения объемов выданных автокредитов по итогам января — мая зарегистрирована в Свердловской (-53,1%), Самарской (-48,9%), Челябинской (-48,5%) и Ленинградской (-46,5%) областях. В Пермском крае объем выданных автокредитов сократился на 45,5%.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, за первые пять месяцев выдано автокредитов на 257,3 миллиарда рублей, что на 40,9% меньше, чем за январь — май 2021 года (435,7 миллиарда).

Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане в мае 2022 года выдали 1 495 автокредитов. Это на 57,5% больше по сравнению с апрелем, когда их число составило 949.



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Татьяна Демина