В Казани ограничат движение по улице Лаврентьева до 9 августа

В Казани с 18 июля по 9 августа частично ограничат движение возле дома №11 по улице Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ограничения дорожного движения связаны с прокладкой сетей водоснабжения.

Фото: kzn.ru

Сегодня также стало известно, что в столице Татарстана до 30 июля ограничат движение по улице Чехова. Так, с 13 по 30 июля полностью закроют движение по проезжей части и местному проезду на участке от ул. Лесгафта до ул. Достоевского, возле дома №11 по ул. Чехова.

Также 12 июля в городе продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Волгоградской. Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.



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Максим Кокунин