В Казани до 30 июля ограничили движение по улице Чехова

В Казани до 30 июля ограничат движение по улице Чехова. Это связано с перекладкой тепловых сетей.

С 13 по 30 июля полностью закроют движение по проезжей части и местному проезду на участке от ул. Лесгафта до ул. Достоевского, возле дома №11 по ул. Чехова.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Заехать к домам №11 и 25/31 по ул. Чехова можно будет со стороны ул. Лесгафта и ул. Достоевского, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее в столице Татарстана продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Волгоградской. Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.



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Татьяна Леухина