В Казани до конца лета продлили ограничение движения по улице Волгоградской

В Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Волгоградской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Движение полностью закрыли на участке от здания №47 до здания №49 по ул. Волгоградской (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения ул. Бондаренко и ул. Волгоградской) до 31 августа.

Фото: kzn.ru

Также частично ограничили движение по ул. Короленко, на участке от здания №49 до здания №34 по ул. Волгоградской. Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.

Изначально движение по улице Волгоградской ограничивали до 6 июля.

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Татьяна Леухина