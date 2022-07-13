В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и аммиака

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида, а также аммиака. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию аммиака зарегистрировал ПНЗ №8 у санатория «Казанский». Она составила 0,23 мг/кубометр при предельном значении в 0,2 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировали три пункта наблюдения. Так, на ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72 она составила 0,127 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида выявили и ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10. Концентрация загрязняющего вещества достигла 0,056 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации зафиксировал и ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она составила 0,12 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 12 июля по 7 часов 13 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина