Пушилин заявил, что Сирия объявила об официальном начале процедуры признания ДНР

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил об официальном начале процедуры признания ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время посещения сирийской столицы Дамаска делегацией во главе с министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой. Пушилин отметил, что республика со своей стороны готова к полноценным отношениям по всем направлениям.

Накануне Пушилин в интервью телеканалу RT заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект. По его словам, она может сохранить в своем названии слово «республика». Так он ответил на вопрос ведущего, который спросил, с каким названием войдет регион в состав России, и привел в пример Татарстан, являющийся республикой.



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Дарья Акимова