В Татарстане пресекли попытку доставки наркотиков в колонию

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на транспортном контрольно-пропускном пункте исправительной колонии №5 изъяли крупную партию наркотиков из автомобиля «Газель» при его досмотре, сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.



В одном из деревянных поддонов ухищренным способом спрятали шесть полимерных свертков с веществами неопределяемой консистенции. Дальнейшая экспертиза показала, что в свертках были 172,52 грамма гашиша и 42,09 грамма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, УФСИН РФ по Татарстану проводит проверку.

Фото: Максим Кокунин

В начале июля сообщалось, что в Татарстане на перевозке почти 2 кг наркотиков поймали жителя Кемерово. 46-летнего жителя Кемеровской области остановили для плановой проверки документов, а досмотреть машину решили, поскольку он сильно нервничал.



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Маргарита Головатенко