В Татарстане на перевозке почти 2 кг наркотиков поймали жителя Кемерово

945 граммов марихуаны и 935 граммов гашиша изъяли на посту «Тула-1» на въезде в Набережные Челны сотрудники ГИБДД. Свертки были обнаружены в тайниках автомобиля «Субару» под передней панелью, обшивкой дверей и багажника, сообщает МВД Татарстана.



Владельца авто, 46-летнего жителя Кемеровской области, остановили для плановой проверки документов, а досмотреть машину решили, поскольку он сильно нервничал. После находки тайников и изъятия содержимого водитель рассказал — забрал наркозакладку в Сергиевом Посаде и должен был доставить в Кемерово.

Эксперты уже подтвердили — в свертках находятся именно наркотики. Возбуждено уголовное дело о покушении на наркосбыт. Водитель под стражей.

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Ирина Плотникова